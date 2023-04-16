رمضان عبد المعز: الفقراء أولى بالطعام الذي يلقى في القمامة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الفقراء أولى بالطعام الذي يلقى في القمامة، ولا بد أن نخرج ما لا نحتاج إليه للمحتاجين، متابعًا «الناس بيشيلوا ملابس المتوفي ويقولوا دي من ريحة المرحوم وتفضل متخزنة والناس محتجاها».

وفاة أبوبكر الصديق

وأوضح «عبدالمعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» والمذاع على قناتي الناس وdmc، أن أبو بكر الصديق هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وصى بأن يكفن في ثيابه فإن الحي أولى بالجديد من الميت، «دعا الناس إلى توفير شراء قماش الكفن الجديد للناس الأحياء بدلا من الميت».

أكرم الناس عند الله هو الأكثر تقوى

وأشار الشيخ رمضان عبد المعز إلى أن أكرم الناس عند الله هو الأكثر تقوى وليس الأكثر غنى أو حسب أو سلطان «لازم نخرج كل شيء مش بنستخدمه للناس، واللى رزقنا أول مره يرزقنا تاني، فمنع الموجود سوء ظن بالمعبود، والله قال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو خير الرازقين وماعنده باق».