رمضان عبد المعز: الله يكافئ المستغفرين بالمتاع الحسن إلى أجل مسمى

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن أول شيء في المتاع الحسن إن ربنا يوسع رزقك، وتجد صحابك وجيرانك وأهلك يحبونك ويحترمونك.

الله يكافئ المستغفرين

وأضاف عبد المعز، خلال برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على قناة dmc، أن الله سبحانه وتعالى يكافئ المستغفرين بالمتاع الحسن إلى أجل مسمى، لافتا إلى أن رغد العيش يعني أن الحياة تكون أحلى وأسهل بكثير.

المتاع الحسن يتمتع في سعة الرزق

ولفت إلى أن المتاع الحسن يتمثل في سعة الرزق ورغد العيش والعافية، متابعا: «بتروح شغلك لا تقف في إشارة ساعتين الدنيا بتكون ماشية، وفيه شخص يبقى معه فلوس كثيرة جدًا من الأرض إلى السماء لكن مش مستريح، وباله مشغول وعنده مشاكل في عمله بالرغم من إنه عنده فلوس».