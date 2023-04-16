غدًا.. وزير الخارجية الأوكراني يزور العراق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا سيزور بغداد الإثنين، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

تشاور لزيادة العلاقات بين أوكرانيا والعراق

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن هذه الزيارة تأتي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول التعامل مع التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي، حسبما أفادت قناة «السومرية نيوز»، مساء اليوم الأحد.

وأضاف أن وزير الخارجية الأوكراني سيلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين.