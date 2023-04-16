مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25.. ظهور حوفني الديب

بعد بحث طويل من أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عن عريس الكبيرة، ظهر حوفني الديب والذي يجسده كمال أبو رية.

الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 7

وذهب حوفني الديب الذي يجسد شخصيته كمال أبورية لدوار الكبير أوي لخطوبة الكبيرة فحت، والتي ظهرت بإطلاله مختلفة ورومانسية، وبدأ جوني الاتفاق مع حوفني الديب في تفاصيل زواجه من الكبيرة، لتنتهي بقراءة الفاتحة.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، ويتم عرض المسلسل عقب أذان المغرب على قناة أون وتأتي الإعادة الاولي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل والإعادة الثانية في اليوم التالي الثانية مساء.