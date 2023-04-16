اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي وسلفاكير: كل الدعم للشعب السوداني

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى وسيلفا كير»: كل الدعم للشعب السودانى ومستعدون للوساطة بين مختلف الأطراف لمنع تصاعد العنف

رئيسا مصر وجنوب السودان يدعوان لوقف فورى لإطلاق النار وتغليب الحوار السلمى من أجل استكمال المسار الانتقالى السياسى وإعلاء مصلحة الشعب

شم النسيم «مُوحد المصريين»

الطقوس: تعليق فروع الصفصاف وتكسير البصل و«الأسماك المملحة والبيض» أكلات لها دلالات دينية

حدائق القاهرة والمحافظات جاهزة لاستقبال الزوار والإسكندرية وشرم: البحر ينادى عُشاقه

«شاكر»: عيد مصرى الهوى و«الشماع»: المصرى القديم شخصية احتفالية بامتياز

«الفسيخ» «عشق من أول لقمة» والسر فى الصنعة و«نبروه» قبلة للجميع

الحكومة تدرس تيسير الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

تعديل تشريعى على قوانين تأسيس الشركات والتوسع فى إصدار «الرخصة الذهبية»

عبير صبرى: مشروبات رمضان الضيف الدائم على الموائد

أحببت «نيرمين» فى مسلسل «جميلة».. والفنان ليس مطالباً بمحاكمة شخصياته

قابلت شخصيات مؤذية كـ«شيرى» فى حياتى

محلات العصير.. «خلية نحل» فى الشهر الكريم: الطبيعى يكسب.. وإقبال كبير على التمر هندى والكركديه

الملايين أقاموا الصلوات فى أجواء روحانية جمعت المسلمين والمسيحيين

«المصريون فى بيوت الله».. التراويح فى المساجد.. والكنائس تحتفل بـ«عيد القيامة»

الصفحة الثانية

«الجامعة العربية» تدعو لوقف الاشتباكات بالسودان والعودة إلى المسار السلمى

وزير الخارجية لنظيره السودانى: الموقف المصرى سيظل مدافعا عن وحدة وسلامة السودان.. ويناقش التطورات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى

الكنائس تكتسى بالأبيض.. وتمتلئ بالمسيحيين والمسلمين احتفاءً بعيد القيامة

مراكز الإصلاح والتأهيل تحتفل مع النزلاء بالعيد

اتفاقية تعاون بين «مصرف أبوظبى الإسلامى مصر» و«شركة نيوأفنيو» لتوفير برامج مميزة للتمويل العقارى

«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» تطرح «مدينة غرناطة» على المستثمرين لتحقيق أعلى عوائد استثمارية للشركة

الصفحة الثالثة

«الرسم بالأكل».. وجوه «العوضى وسمير غانم وأحمد حلمى» على الأطباق

مسابقة «العشر الأواخر».. هدايا ومكافآت لحفظة القرآن فى زفتى

«فوانيس وأهِلَّة».. «السنان» يحول الخشب إلى تحف تراثية

الصفحة الرابعة

محلات العصير.. «خلية نحل»

فى موسم رمضان: الطبيعى يكسب

تطور المشروبات عبر العصور من الشعير للفواكه الطبيعية

«يا عطارين دلونى».. إقبال على التمر هندى والكركديه والدوم

«الشيخ»: الطعم والريحة واللون أصلى.. و«أحمد»: جميع الخامات متوافرة فى مصر

الصفحة الخامسة

باعة العرقسوس فى الشوارع بالملابس الرسمية: «شِفا وخمير»

«سويفى»: «الناس عارفانى بالاسم وبيستنونى».. و«رمضان»: باراعى ربنا فى شغلى.. وباخاف على صحة الناس

شارع «الحمزاوى» قلعة الصناعة والموزع الرئيسى «جودة وطعم ولون»

6 خطوات لمشروع ناجح: مكسب مضمون بأقل تكلفة

«عبدالقادر»: يقصده التجار وأصحاب المحلات وربات البيوت من كل المحافظات

مجدى توفيق: حجم الاستيراد يتأثر بسعر العملة.. والموسم يخلق فرص عمل للشباب

نائب رئيس شعبة العطارة: المعروض يكفى الاحتياجات.. والمبيعات تصل لـ60%

الصفحة السادسة

الاحتفال الوحيد الذى ينتظره الجميع منذ آلاف السنين

«شم النسيم» مُوحد المصريين.. عيد مصرى الهوى والهوية ويعود لأكثر من 4 آلاف سنة للاحتفال بالاعتدال الربيعى

«شاكر»: أكلاته مقدسة وتحمل دلالات دينية .. و«الشماع»: المصرى القديم كان شخصية احتفالية بامتياز

القدماء كانوا يحتفلون بارتداء أفضل الثياب والتطيب بالعطور والاستيقاظ مبكراً ليقصدوا الحدائق والبحيرات

دليلك لفسحة على «قد الإيد» فى القاهرة والمحافظات للمشاركة فى الاحتفالات: «تاكل وتتفسح»

حدائق «الأزهر والفسطاط واليابانية والأورمان» جاهزة لاستقبال الزوار.. والإسكندرية وشرم ودهب: البحر ينادى عُشاقه

الصفحة السابعة

طقوسه: تعليق فروع الصفصاف وتكسير البصل على أبواب المنازل

عادات الريف: صنع «الفطير» ليلاً والاستيقاظ باكراً وتزيين الشوارع بالنباتات العطرية كالنعناع والريحان والتريض فى الحقول

أكلات عيد الربيع داخل وخارج مصر.. «عشق من أول لقمة» رغم تحذيرات الأطباء

«داليا»: بنستناه من السنة للسنة.. و«إنجى»: عاداته بقت تقليد رسمى زى كحك العيد وحلاوة المولد.. و«إيمان»: الفسيخ ممنوع فى أيرلندا وبناكل رنجة

«المهدى»: البيض يمثل خلق الحياة.. والمصرى القديم أول من سجل عليه دعواته وأمنياته

«هديهد».. عمره 105 سنوات ومؤسس «المقاولون» أشهر الزبائن

«الموافى» أقدم بائع فسيخ فى «بيلا»: ورثت الصنعة أباً عن جد

«نبروه» قبلة المشاهير لشراء الأسماك المملحة.. السر فى الصنعة

«حُندقة» أقدم وأشهر محل فسخانى فى المنيا.. علامة مميزة من 1940

الصفحة الأخيرة

ريهام حجاج تستحق النجاح لأنها «فى حالها».. وأحمد وفيق فنان متميز.. وانتظروا مفاجآت عظيمة فى الحلقات الأخيرة

عبير صبرى: أحببت «نيرمين» فى مسلسل «جميلة» رغم أنانيتها.. والفنان ليس مطالباً بمحاكمة شخصياته

تامر مجدى: انهرت من البكاء بعد وفاة سهير المرشدى فى «ضرب نار»