اقرأ غدا في عدد «الوطن».. الكنائس الشرقية تحتفل بقداسات عيد القيامة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

المدينة تشتهر بـ«العبايات والمشغولات اليدوية»..«كرداسة».. موطن الصناعات النسيجية

انتهاء الصوم الكبير بعد 55 يوماً من الزهد.. الأقـباط الليلة فى عيد.

«البترول»: خطة لزيادة الإنتاج من سيناء والصحراء الشرقية والغربية

الطوائف المسيحية تقيم القداسات بحضور مندوبين عن الرئيس.. والبابا يصلى فى «الكاتدرائية» و«الإنجيلية» تحتفل فى كنيسة مصر الجديدة

الأنظار تتجه اليوم لـ«كنيسة القيامة» لمشاهدة معجزة «النور المقدس» التى تحدث منذ 917 عاماً

عادات وتقاليد العيد: الإقبال على أكل اللحوم والألبان والبيض الملون والسمك المملح

«التعليم العالى»: مصر أصبحت مركزاً لجذب الطلاب الوافدين

مسلم يؤتمن على ختم «قبر المسيح»: عائلتى تتوارث «المفتاح» منذ 836 عاماً وأدعو الجميع لزيارة بيت المقدس

أحمد رزق: 3 طلبات لـ«أوسوريو» فى الزمالك والأهلى يستعد لسموحة دون راحة

عفاف مصطفى: فخورة بظهورى فى «سره الباتع» و«الكتيبة 101».. ومحمد سامى صفق لى بسبب مشهد «الطشت» فى «جعفر العمدة».

الصفحة الثانية

«الإسكان»: اتفافية مع فرنسا لرفع كفاءة محطة معالجة صرف حلوان

«الجزار»: معالجة الحمأة تولد غازاً حيوياً يغطى 50% من الطاقة المستخدمة بالمحطة

الغرفة التجارية: ملابس العيد متوافرة فى معارض «أهلاً رمضان» بأسعار مخفضة

«المنوفى»: استقرار أسعار البيض خلال الفترة المقبلة بسبب وفرة المعروض

تعاون «مصرى - يابانى» لتطوير مطارى الغردقة وبرج العرب

«الرى»: تطوير سيوة يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلات عمرها 30 عاماً

«المالية»: 19% زيادة فى مخصصات التعليم و14% للصحة «تكافل وكرامة» ساعدتنا فى الوصول للمستحقين لتحقيق العدالة الاجتماعية

يرسمان مناظر جمالية و«بورتريهات».. ولا ينزعجان بالضوضاء

«قبارى»: «شعبان» تميز بالنشاط والأخلاق طوال سنوات عملهلوحات «مصطفى» وابنته «لبنى» تزين الرصيف: «وسط البلد» معرض كبير

مدير مدرسة يرد الجميل لعامل بتقبيل يده وتنظيم ممر شرفى له

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«نورا» تصنع الديكورات من الفخار المكسور والمخلفات: «التدوير فن»

مسابقات «شريهان» للقراءة: «100 ألف مشترك.. هات قهوتك وتعالى بعد الفطار»

دورات تدريبية لتفصيل «عباية رمضان»: «السر فى الباترون».. وبتصميم احترافى

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«عبايات كرداسة» موضة كل رمضان..أصحاب المصانع تفوقوا على الصين والهند وبنجلاديش ودول الخليج: هنا سر الصنعة.

«المكاوى»: «٩٩٪ من منتجاتنا بتتصدر للخارج.. ولو بعنا مليون هنا بنبيع ١٠ ملايين لدول الخليج»صاحب «بيت عيسى» الأقدم فى المنطقة: «فاتن حمامة وعبدالحليم حافظ لبسوا من عندنا»

«عيسى»: «ممكن نطلّع ٥٠٠ عباية فى اليوم حسب كثافة الورشة.. ومنتجاتنا التراثية تحظى بإعجاب السائحين.. واعتمدنا على نقوشات من التراث السيناوى والسيوى والواحاتى».

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تصدير صناعات «كرداسة» للخارج: توفر عملة صعبة.. وترفع نسبة التصدير

مصممات أزياء عن تصميمات العباءة: موضة مرهونة بموسم ومناسبات معينة

تمثل «فلكلور مصرى» يقدم شخصيتنا وتاريخنا وتراثنا

مالك أشهر «ورشة تطريز»: بنجهز 50 قطعة فى 8 ساعات بأذواق متنوعة

ليست ملابس فقط.. مشغولات يدوية من الخوص والجلد وزبائنها أجانب

«بسطامى»: «بنستخدم 4 أنواع أساسية من الخرز أبرزها الشنيط والشريط والكردون»

«جلابية سبيشيال»: مغزولة بخيوط الذهب والفضة.. ولأعلى سعر

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أنظار مسيحيى العالم تتجه اليوم إلى «كنيسة القيامة» لمشاهدة خروج «النور المقدس»

الأقباط يحتفلون اليوم بـ«سبت النور» وينتظرون معجزة «القبر» التى تحدث سنوياً منذ 917 عاماً على 33 شمعة يحملها بطريرك أورشليم للروم الأرثوذكس

أمين مفتاح كنيسة القيامة أديب الحسينى: أدعو الجميع لزيارة بيت المقدس لأن الزيارة للسجين وليست للسجان

«المسلم» المؤتمن على ختم «قبر المسيح»: عائلتى تتوارث المفتاح منذ 836 عاماً.

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الكنائس الشرقية تقيم الليلة قداسات عيد القيامة بحضور مندوبين عن الرئيس السيسى لتقديم التهانى لرؤساء الطوائف المسيحية

البابا تواضروس الثانى يترأس القداس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. و«الإنجيلية» تقيم احتفالها الرسمى فى كنيسة مصر الجديدة

الكنائس الشرقية تحتفل اليوم بقداسات عيد القيامة

طقس «تمثيلية القيامة» يميز قداس العيد فى الكنائس «الأرثوذكسية».. وكاهن عام بالقاهرة: وسيلة توضيحية مستحدثة.. والراهب يشوع: الاحتفالات تستمر 50 يوماً.. وبطريرك الكاثوليك يصلى فى «عذراء مدينة نصر»

عادات وتقاليد المسيحيين: نهاية رحلة الصوم الكبير بالإقبال على أكل اللحوم والألبان والبيض بعد انقطاع 55 يوماً

الخماسين المقدسة: فترة الأفراح التى يُمنع خلالها الصوم وتكثر فيها أكاليل الزواج

القس مرقس رمزى: للخماسين آحاد مقدسة وتُعتبر بمثابة مكافأة روحية على الصبر والاحتمال خلال فترة الصيام الكبير

المركز الثقافى القبطى الأرثوذوكسى: للبيض قدسية خاصة فى الديانات القديمة وازدادت مع ظهور المسيحية لأنهم جعلوه رمزاً للقيامة والحياة ويعلقونه أمام الهيكل

«الخماسين المقدسة» يكثر فيها الزواج القمص شنودة منصور: تحتفل فيها الكنيسة يومياً بقيامة المسيح ويمكن الزواج فى أى يوم من أيام الأسبوع

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مسلسل «حضرة العمدة» ملىء بالغموض والتشويق.. وشخصية «جلال الفارس» مركّبة

عفاف مصطفى «دجالة وخادمة وجدة»: المهم التأثير وليس

مساحة الدور.. وفخورة بظهورى فى «سره الباتع والكتيبة 101»