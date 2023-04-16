«صحة السويس»: حملات مكثفة على محلات الفسيخ والرنجة بالأسواق

شنت إدارة الطب الوقائى، التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة، حملات رقابية مكثفة،علي المنشات الغذائيه ومحال تصنيع وبيع الأسماك المملحه والفسيخ والاسواق بمحافظة السويس، قبيل شم النسيم.

حملات على محلات ومخازن ومصانع الفسيخ

أجرى فريق، من مكتب مراقبة الأغذية، التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية، برئاسة الدكتوة ماري صبحي، بتكثيف الحملات التفتيشية، على جميع منافذ تداول الغذاء ومحال تصنيع وبيع الاسماك، المملحه والفسيخ بالاسواق، وذلك ليلة الإحتفال أعياد شم النسيم.

وذكرت مديرية الشئون الصحية فى بيان لها أن تلك الحملات تاتى للإطمئنان علي سلامة الأغذية قبل تقديمها للمواطنين، ومتابعة طرق حفظها، بشكل أمن للمستهلك، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وجودتها.

تشكيل غرفة عمليات لتلقى البلاغات خلال الأعياد

ومن جانبها وجهت الدكتورة أمل رشدي،وكيل وزراة الصحة بمحافظة السويس، بتشكيل غرفه عمليات تكون متواجده غدا الاتنين برئاستها، لتلقي أي بلاغات عن حوادث، أو حالات تسمم والتعامل معها، والتحرك السريع.

فرق إشرافية على المنشآت الصحية

وذلك بالإضافة إلى مرور الفرق الإشرافية بالمديرية على جميع المنشآت الصحية التابعة للتأكد من سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر جميع المستلزمات فضلا عن جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف ورفع درجة الاستعداد خلال الأعياد.