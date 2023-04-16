مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25.. جوني يتقمص شخصية الكبير

ظهر جوني خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بمظهر صعيدي، إذ تقمص شخصية الكبير لمقابلة عريس عمته.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25

وفوجئت مربوحة بنزول جوني من غرفته مرتديا زيًا صعيديًا، ويحاول التحدث باللهجة الصعيدي مثل الكبير أوي، وأخبر جوني مربوحة أنه ظهر بهذا المظهر بسبب عريس عمته المجرم لابد أن يظهر أمامه بمظهر قوي، وأثناء مقابلة جوني لحوفني الديب بدأ يطلب منه طلبات كوميدية لإتمام الزيجة، ومنها أن تكون العصمة في يد جوني، وأن يقوم بزرع «الكردانين» الذي يهديهم حوفني الديب للكبيرة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7

ويأتي موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7، على قناة on اليوم، عقب أذان المغرب مباشرة الساعة 6:15 مساءً، وتكون إعادة المسلسل على نفس القناة الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في 2:00 مساء.