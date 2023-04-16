أعلنت مديرية التربية والتعليم في جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع إعلان جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية.

جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في الإسماعيلية

وبحسب مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية فإن جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في الإسماعيلية يبدأ السبت 6 مايو في مادة اللغة العربية والخط، والأحد 7 مايو في مادة اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء، والإثنين 8 مايو في مادتي العلوم والتربية الدينية، والثلاثاء 9 مايو في مادة الهندسة والكمبيوتر، والأربعاء 10 مايو في مادتي الدراسات والتربية الدينية.

جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في الإسماعيلية.. تجهيز اللجان

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إنه تم تجهيز كافة اللجان في الإدارات التعليمية المختلفة بالتزامن مع إعلان جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في الإسماعيلية.

وأضاف «بحيري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه عقد اجتماعا مع مديري الإدارات نبه فيه على أهمية تعقيم وتطهير كافة اللجان، في المدارس استعدادا لماراثون الامتحانات المقرر انطلاقها في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.