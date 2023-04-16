استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات نهاية العام الدراسي 20222/ 2023، بمرحلة النقل بالإعدادية، بالصفين الأول الإعدادي، حيث اعتمد محافظ بني سويف جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة بني سويف.

جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة بني سويف

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة بني سويف يوم الاربعاء 10 مايو القادم وفيما يلي جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة بني سويف:

الأربعاء 10 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 11 مايو 2023: الجبر والأحتمال

السبت: 13 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية

السبت: 13 مايو 2023: الهندسة

الأحد: 14 مايو 2023: اللغة الأجنبية

الإثنين: 15 مايو 2023 : العلوم

جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة بني سويف.. واستعدادات مديرية التعليم

وعقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اجتماعا مع مديري الإدارات والمراحل التعليمية وموجهي العموم، في حضور مدير التعليم العام ووكيل المديرية للتأكيد على مواصفات الورقة الامتحانية، وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك عقب الإعلان عن جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة بني سويف.

محافظ بني سويف جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني، بعد مذكرة مديرية التربية والتعليم والتي راعت الإجازات الرسمية وفترة الأعياد.