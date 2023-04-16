جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني محافظة السويس أعلنته مديرية التربية التعليم، وحددت يوم البدء بامتحان مادة اللغة العربية في التاسعة من صباح يوم الأحد 6 مايو المقبل.

جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني محافظة السويس

حددت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني محافظة السويس على النحو التالي:

السبت 6 مايو: لغة عربية، ساعة ونصف، كمبيوتر ساعة

الأحد 7مايو: هندسة ساعتان، وتربية دينية ساعة

الإثنين 8 مايو: علوم وتربية فنية كل لجنة مدتها ساعتين

الثلاثاء 9 مايو: دراسات ساعتان

الأربعاء 10 مايو: لغة أجنبية ساعتان، وجبر ساعتان

جدول امتحانات المستوى الرفيع

حددت مديرية التربية والتعليم جدول امتحان المستوى الرفيع للمدارس اللغات والمتميزة والخاصة، يوم الأربعاء 26 أبريل امتحانات مستوى الرفيع لغة أجنبية أولى، والخميس 27 أبريل المستوى الرفيع لغة اجنبية ثانية.