جدول امتحانات ثانية إعدادي 2023 الترم الثاني بالقليوبية.. عملي ونظري

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات ثانية إعدادي 2023 الترم الثاني بالقليوبية التي تنطلق 29 أبريل الجاري للمواد العملية التي لاتضاف للمجموع ويوم 7 مايو المقبل لامتحانات النظري التي تستمر حتي 14 مايو الجاري

«الوطن» تستعرض جدول امتحانات ثانية إعدادي 2023 الترم الثاني بالقليوبية العملي والنظري واستعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال الامتحانات

جدول امتحانات ثانية إعدادي 2023 الترم الثاني بالقليوبية لا تضاف للمجموع

أوضح بيان من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن جدول امتحانات ثانية إعدادي 2023 الترم الثاني بالقليوبية الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع لمدارس التعليم العام والرياضي والرسمي لغات آخر العام 2023 كالتالي:

- السبت 29 أبريل الجاري الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وعملي علوم والتربية الرياضية عملي للمدارس الرياضية والتي تبدأ الساعة 8.30 صباحا حتى نهاية الامتحانات

- الأحد 30 أبريل الجاري اللغة الاجنبية الأولى المستوى الرفيع لمدارس اللغات الخاصة والرسمية واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات والخاصة ونظري التربية الرياضية للمدارس الرياضية وفق الجدول المرفق.

- الخميس 4 مايو المقبل التربية الدينية والتربية الفنية وفق الجدول المرفق.

- يجري امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم وأن يعقد يوم 26 أبريل الجاري امتحان مادة الأنشطة الاختيارية وأزمنة ساعة عملي لكل مادة.

جدول امتحانات ثانية إعدادي 2023 الترم الثاني بالقليوبية المواد النظرية

أوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول امتحانات ثانية إعدادي 2023 الترم الثاني بالقليوبية للمواد النظرية مدارس التعليم العام والرياضي والرسمي لغات كالتالي:

- الأحد 7 مايو اللغة الاجنبية والجبر والإحصاء.

- الثلاثاء 9 مايو اللغة العربية والكمبيوتر.

- الخميس 11 مايو الهندسة والدراسات الاجتماعية.

- الأحد 14 مايو العلوم وفق الجدول المرفق.

يجري امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم.