مسلسل الكبير أوي الحلقة 25.. أحمد مكي يحاول التخلص من عريس الكبيرة

حاول الفنان أحمد مكي خلال أحداث مسلسل الكبير أوي الحلقة 25 التخلص من عريس الكبيرة بشتى الطرق نظرًا للعداوة السابقة بينهما باعتبار العريس الجديد أشد أعداء الكبير أوي.

أحداث مسلسل الكبير أوي الحلقة 25

وبعد معرفة الكبير أوي بشخصية عريس الكبيرة بدأ التخطيط للتخلص منه قبل إتمام هذه الزيجة في مسلسل الكبير أوي الحلقة 25 حيث اقترحت عليه مربوحة وضع سم له في الطعام، وهو الأمر الذي رفضه الكبير خوفا على باقي أسرته، فيما أمر خفراء الدوار بإحاطة الدوار بألغام، وتنتهي الحلقة في ذهول من حوفني الديب والكبيرة خلال مسلسل الكبير أوي الحلقة 25.

مسلسل الكبير أوي الحلقة 25 بطولة أحمد مكي

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يوميًا عقب أذان المغرب على قناة أون، وتكون الإعادة الأولى في الثانية والنصف بعد منتصف الليل ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا أبرزهم الفنان أحمد مكي، والفنانة رحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل ومصطفى غريب.