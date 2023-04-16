شيرين رضا لبرنامج أنا والقناع: أقصر كثيرا في حق نفسي.. ولا أحب المرايات

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها دائما تحافظ على الأشخاص الذين يستحقون الاستمرار في حياتها، وجميعهم من الأشخاص الذين ترتاح معهم فقط، مشيرة إلى أنها لا تشعر دائما بمن يظهر عكس ما يبطن لها ودائما تفكر قبل أن تتكلم.

رضا: بلاقي الحب في الحيوانات

وأضافت «رضا»، خلال استضافتها ببرنامج «أنا والقناع»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، على فضائية الحياة، أنها دائما تجد الحب في الحيوانات والبشر بشكل أقل، لكن دائما يحب البشر معرفة الأسباب: «بلاقي الحب في الحيوانات، والكلاب والقطط بيحبوني من غير سبب».

وأكدت الفنانة شيرين رضا أنها تقصر في حق نفسها، قائلة: «بقصر في حق نفسي، ومش بدي نفسي حبها الكافي، وبحاول أعمل المفيد ومش بحب المرايات».