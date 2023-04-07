شيرين رضا تقدم واجب العزاء لدينا الشربيني في وفاة والدها

حرصت الفنانة شيرين رضا، على حضور عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، المقام حاليا بمسجد المشير طنطاوي، في منطقة التجمع الخامس.

عزاء والد دينا الشربيني

وحضر لعزاء والد دينا الشربيني منذ قليل، كندة علوش، محمد ممدوح، كريم محمود عبد العزيز، تامر حبيب، أحمد صلاح السعدني، كريم عبد العزيز، والمخرج محمد سامي، والفنان شريف سلامة، وياسمين رئيس، أحمد الشامي، عمرو وهبة، شريف منير، إنجي المقدم، هشام ماجد.

مدير أعمال عمرو دياب في العزاء

كما تواجد أندرو مدير أعمال الفنان عمرو دياب، لمساندة دينا الشربيني، واستقبال المعزيين بجانبها، وساعدها في الترتيبات الخاصة بقاعة العزاء.