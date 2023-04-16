أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25.. الشافعي يدون كتابات الليث ابن سعد

دارت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25، بطولة خالد النبوي، الذي يجسد فيه جانبًا من حياة الإمام الشافعي، وفترة تواجده في مصر، حول مقابلة السري «حمزة العيلي»، المطلب «وليد فواز» بعد توليه الفسطاط، وطالبه بضرورة الهرب قبل أن يُلقى القبض عليه من الجروي قائد الجند «نضال الشافعي» الذى يرغب في قتله، وذلك ضمن أحداث رسالة الإمام الحلقة 25.

الحلقة الـ 25 من مسلسل رسالة الإمام

ومن بين أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25، تحدثت «فاطمة» الابنة الصغرى للإمام الشافعى مع شقيقتها الكبرى «زينب»، حول شك «حسنة» في ملابسات وفاة زوجها، إذ حللت بعضًا من ملابسه التى كان يرتديها يوم وفاته لشكها في أنه تعرض لاعتداء من قبل شخص مجهول.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 25

وتضمنت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 25، إملاء الإمام الشافعي «خالد النبوي» مساعديه ببعض الكتابات الخاصة بكتاب الليث ابن سعد؛ لتدوينها وتجميعها في كتاب واحد.

مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمى أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.