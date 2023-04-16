أسعار العائد على حساب توفير بيزنس من بنك التعمير والإسكان.. استثنائي

كشف بنك التعمير والإسكان عن أسعار العائد على الحسابات لشهر أبريل 2023 من بينها حساب توفير بيزنس، وتم وصفه بأنه حساب استثنائي كونه يجمع بين مزايا حساب التوفير والحساب الجاري.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر أبريل 2023، على حساب توفير بيزنس، يتم احتساب العائد على أدنى رصيد خلال الشهر ويتم تعليتها على الحساب كل شهر.

تفاصيل حساب توفير بيزنس

الحد الأدنى لفتح حساب توفير بيزنس 1000 جنيه، ويتميز حساب توفير بيزنس بأنه ذو عائد متدرج أي كلما يحدث زيادة في الإيداع يزيد العائد.

ويتيح البنك لعملاء حساب توفير بيزنس، إصدار دفتر شيكات من خلاله، ويمنح عائدا متميزا بدورية شهرية على أدنى رصيد خلال الشهر بحسب بنك التعمير والإسكان.

أسعار العائد على حساب توفير بيزنس

سعر العائد على حساب توفير بيزنس، شريحة الـ5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، 2%، ومن 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه يكون 4.5%، ومن 100 ألف إلى 500 ألف جنيه 5.5%، والمبلغ من 500 ألف فأكثر بـ6.5%.