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شهادة الادخار التراكمي من بنك التعمير والإسكان.. مبلغ كبير بنهاية المدة

كتب:

منة العشماوي
09:59 م | الخميس 13 أبريل 2023
شهادة الادخار التراكمي

شهادة الادخار التراكمي

كشف بنك التعمير والإسكان عن شهادات الادخار لشهر أبريل 2023، من بينها شهادات الادخار التراكمي ومدتها 3 سنوات، ووصفها البنك أنها تناسب العميل الذي لا يرغب في عائد دوري منتظم في سبيل مبلغ تراكمي كبير في نهاية المدة.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان على شهادات الادخار التراكمي، يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه، ويمكن للعميل الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادات بنسبة لا تتجاوز 90% من قيمة الشهادات.

شهادات الادخار التراكمي

وعائد الشهادة معفي من الضرائب وبدون حد أقصى، ويمكن للعميل شراء الشهادات باسم الغير من جميع الأعمال وتشمل القصر أو باسم أكثر من مستفيد بحسب البنك.

ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، ويتم إعادة احتساب العائد وفقا لمدة الإيداع الفعلية.

سعر العائد في بنك التعمير والإسكان تراكمي

ويحصل العميل على سعر عائد تراكمي بنسبة 8.90% يضاف سنويًا، ويصرف في نهاية المدة.

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