بنك التعمير والإسكان يعلن مواعيد حجز الأراضي الجديدة بمدن الصعيد

أعلن بنك التعمير والإسكان، فتح باب الحجز عبر الموقع الإلكتروني لمشروعات قطع الأراضي الإسكانية (الأكثر تميزًا/ المميز/ المتوسط محور الأراضي) بمدن الصعيد، والتي كان من المحدد لها مواعيد الحجز خلال الفترة من 19 وحتى 21 مارس 2023.

مواعيد حجز الأراضي الجديدة

قال بنك التعمير والإسكان في بيان، إنَّ مواعيد حجز قطع الأراضي الإسكانية ستبدأ يوم غدٍ الأربعاء على النحو التالي:

الأربعاء 12/04/2023 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 11:59 مساءً لحجز الأراضي الأكثر تميزًا.

الخميس 13/04/2023 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 11:59 مساءً لحجز الأراضي المميزة.

الثلاثاء 18/04/2023 من الساعة العاشرة صباحًا لحجز الأراضي المتوسطة بمدينة سوهاج الجديدة.

الأربعاء 19/04/2023 من الساعة العاشرة صباحًا لحجز الأراضي المتوسطة بمدينة أسيوط الجديدة.

الخميس 20/04/2023 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 11:59مساءً لحجز الأراضي المتوسطة بكلاً من مدينة الفيوم الجديدة، مدينة بني سويف الجديدة، مدينة قنا الجديدة.