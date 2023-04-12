تفاصيل شهادات premium من بنك التعمير والإسكان.. عائد ثابت
كتب:
منة العشماوي
07:17 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
عائد ثابت من شهادات premium.. تعبيرية
كشف بنك التعمير والإسكان، أسعار العائد على الشهادات لشهر أبريل 2023، من بينها شهادة premium، بعوائد ثابتة طوال فترة المدة وهي 3 سنوات.
وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان، عن شهادة premium لشهر أبريل 2023، المستفيد من الشهادة هم الأفراد، والمدة 3 سنوات والعملة بالجنيه المصري.
والحد الأدنى لشراء شهادة premium، يكون 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
أسعار العائد على شهادة premium
وبالنسبة لأسعار العائد على شهادة premium، سعر العائد شهريًا 16%، و16.25% ربع سنويًا، و16.5% نصف سنويًا، و17% سنويًا.
سعر الاسترداد للشهادة
وعن سعر الاسترداد للشهادة من بنك التعمير والإسكان قبل موعد الاستحقاق، يكون بعد 6 أشهر حتى السنة الأولى 6%، والسنة الثالثة 5%، والسنة الثالثة 4%.
شهادة royal plus
ويوفر بنك التعمير والإسكان أيضًا، شهادة royal plus، والمستفيد منه الأفراد والمدة 3 سنوات والحد الأدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات 100 ألف جنيه.
أسعار العائد على شهادة royal plus
وسعر العائد على شهادة royal plus، هو 16.25% شهريًا، و17.25% سنويًا، والعائد ثابت طوال فترة المدة.