تفاصيل شهادات premium من بنك التعمير والإسكان.. عائد ثابت

كشف بنك التعمير والإسكان، أسعار العائد على الشهادات لشهر أبريل 2023، من بينها شهادة premium، بعوائد ثابتة طوال فترة المدة وهي 3 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان، عن شهادة premium لشهر أبريل 2023، المستفيد من الشهادة هم الأفراد، والمدة 3 سنوات والعملة بالجنيه المصري.

والحد الأدنى لشراء شهادة premium، يكون 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

أسعار العائد على شهادة premium

وبالنسبة لأسعار العائد على شهادة premium، سعر العائد شهريًا 16%، و16.25% ربع سنويًا، و16.5% نصف سنويًا، و17% سنويًا.

سعر الاسترداد للشهادة

وعن سعر الاسترداد للشهادة من بنك التعمير والإسكان قبل موعد الاستحقاق، يكون بعد 6 أشهر حتى السنة الأولى 6%، والسنة الثالثة 5%، والسنة الثالثة 4%.

شهادة royal plus

ويوفر بنك التعمير والإسكان أيضًا، شهادة royal plus، والمستفيد منه الأفراد والمدة 3 سنوات والحد الأدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات 100 ألف جنيه.

أسعار العائد على شهادة royal plus

وسعر العائد على شهادة royal plus، هو 16.25% شهريًا، و17.25% سنويًا، والعائد ثابت طوال فترة المدة.