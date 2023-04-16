ملخص الحلقة 25 من مسلسل عملة نادرة.. مريم الخشت تلقي نفسها في النيل

عُرض مساء اليوم، الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل عملة نادرة، الذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023، وفيما يلي ملخص الحلقة 25 من مسلسل عملة نادرة.

ملخص الحلقة 25 من مسلسل عملة نادرة

يقابل «علاء» محمد فهيم، زوج نفيسة ويعطيه مبلغًا ماليًا، خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 25، ولكنه يطلب المزيد من المال ويخبره أنه لديه أكثر من نسخة للفيديو الذي تم تصويره لزوجته إسراء في وضع مخل، في أثناء قيامها بالطقس الفرعوني من أجل الإنجاب.

أحداث الحلقة 25 من عملة نادرة

يدخل علاء على إسراء «مريم الخشت» ولا يحدثها، وتحاول معه إسراء ولكنه يظل صامتًا، خلال أحداث مسلسل عملة نادرة، وتعطيه الطفلة ولكنه يضعها في مخدعها، ويفصح عن أمر الفيديو ويخبرها أيضاً بالدليل وهو أنه لا يستطيع الإنجاب، وتنهار إسراء وتحاول شرح ما حدث، ولكن يخبرها علاء أنه يريد فضحها أمام الجميع ولكنه أجبن من ذلك ويبكي.

تغادر إسراء تاركة ابنتها وخطاب لعلاء، تخبره فيه بمدى حبها له، وتوصيه على ابنتها وتودعه، وتقرر إسراء إنهاء حياتها وتقفز في مياه النيل.