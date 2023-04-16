موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc الیوم 

ينتظر بحماس شديد جمهور مسلسل الفنانه نيللي كريم عملة نادرة، موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc لمتابعة الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقات الماضية، ومعرفة ما تفعله نادرة التي تقوم بدورها الفنانة نيللي كريم، لحصولها على ميراث نجلها الذي منعها منه حماها والد بعد وفاة زوجها، وأجبرها على موافقتها على الزواج من مسعود، وخاصة بعد تطور الأحداث خلال الحلقة 24.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على cbc

ويعرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وتضمنت أحداث الحلقات الأولى من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، صراع منذ وقوفها أمام حماها بعد رحيل زوجها، لتحافظ على إرثها ونجلها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يُذكر أنَّ مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين جاء أبرزهم جمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وكمال أبورية، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.