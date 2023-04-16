مسلسل عملة نادرة الحلقة 25.. ماذا ينتظر مريم الخشت بعد الحمل من رجل المعبد؟

ينتظر الجمهور أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 25، خاصة بعدما علم «علاء» الذي يجسد دوره محمد فهيم، أن زوجته «إسراء» التي تجسد دورها مريم الخشت، حامل من رجل آخر.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 25

يستعد زوج نفيسة للسفر خلال مسلسل عملة نادرة، لكنه وضع شيئا في ظرف وأرسله مع طفل صغير لعلاء، الذي يفتح الظرف ويجد هاتفا محمولا ورسالة نصية من زوج نفيسة يخبره عن سبب وفاة زوجته وأن الدليل على كلامه داخل التليفون من خلال الفيديو، ويخبره بعلمه بعدم قدرته على الإنجاب.

وقرر أن يكتب له أن إسراء طلبت من نفيسة الاستعانة برجل آخر يساعدها على الإنجاب، يذهب علاء لمكان بعيد يشاهد الفيديو ويبكي، وذلك على عكس ما حدث، إذ جرى استدراج إسراء مريم الخشت، إلى المعبد، ووضعت لها صديقتها المخدر في زجاجة المياه، حتى فقدت وعيها، ولم تعلم ما حدث بها.

مسلسل عملة نادرة

فوجئت إسراء بما حدث لها، بعدما أنجبت طفلتها الرضيعة، وقررت أن تنتقم من صديقتها، من خلال الاستعانة بشداد ونادرة، حيث جرى التخلص منها حتى لا تفضح سرها.