موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc الیوم

يزداد تعلق الجمهور بمسلسل عملة نادرة، مع تطور الأحداث في علاقة «نادرة» و«عبد الجبار»، ويأتي موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc الیوم الساعة 7 ونصف مساء.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، سيكون الساعة 1 صباحاً، بعد العرض الأول الساعة 7 ونصف مساء.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 24

جاء مسلسل عملة نادرة الحلقة 24، بأحداث مثيرة إذ تتصل نادرة بعبد الجبار وتطلب منه رؤية ابنها يوسف، فيخبرها بأنها أصبحت زوجة رجل آخر ويؤكد لها أنها لن ترى ابنها مرة أخرى، ويدخل «القط» على عبد الجبار ويقدم له إيصالات الأمانة الخاصة بأهل النجع.

ويطلب منه عبد الجبار تسليمهم لـ علاء ليضعهم في خزانة الوكالة، ثم تجتمع نادرة بعبيدة وبعض شباب النجع سراً لمساعدتها في حربها على عبد الجبار، إذ قررت الانتقام منه خاصة بعدما خطف نجلها يوسف، وقرر أن يحرمها منه.