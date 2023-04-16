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مسلسل عملة نادرة الحلقة 25.. ماذا ستفعل نيللي كريم بعد حرق وكالة عبد الجبار؟

كتب:

ضحى محمد
12:13 م | الأحد 16 أبريل 2023
عملة نادرة

عملة نادرة

ينتظر الجمهور متابعة أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 25، بطولة نيللي كريم، إذ لا يزال الصراع قائما بين عائلة «عبد الجبار» و«نادرة»، بسبب الميراث، وقررت «نادرة» الانتقام من «عبد الجبار» مرة أخرى.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 25

تعلم «نادرة» التي تجسد دورها نيللي كريم أن إيصالات الأمانة الخاصة بأهل النجع، موجودة في خزانة الوكالة، ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، فتقرر حرق وكالة عبد الجبار، وذلك بعد مقابلة «نادرة» للقط وهو أحد رجال عبد الجبار وتطلب منه سرقة إيصالات الأمانة التي لدى عبد الجبار والخاصة بأهل النجع.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 25

تخبر سكينة زوجة عبد الجبار «جمال سليمان» بما قاله «مسعود» أحمد عيد، ليبدوا عليه علمه بالأمر مسبقاً، ويخبرها أن تربيتها هي السبب وتلقي عليه اللوم ويهددا بالقتل إذا تحدثت هي أو مسعود في هذا الأمر مجددا.

تجتمع نادرة بعبيدة وبعض شباب النجع سراً لمساعدتها في حربها على عبد الجبار، وتجلس سكينة مع مسعود وهي معتقدة أن «عين» أصابت منزلها.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.