مسلسل عملة نادرة الحلقة 25.. ماذا ستفعل نيللي كريم بعد حرق وكالة عبد الجبار؟

ينتظر الجمهور متابعة أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 25، بطولة نيللي كريم، إذ لا يزال الصراع قائما بين عائلة «عبد الجبار» و«نادرة»، بسبب الميراث، وقررت «نادرة» الانتقام من «عبد الجبار» مرة أخرى.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 25

تعلم «نادرة» التي تجسد دورها نيللي كريم أن إيصالات الأمانة الخاصة بأهل النجع، موجودة في خزانة الوكالة، ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، فتقرر حرق وكالة عبد الجبار، وذلك بعد مقابلة «نادرة» للقط وهو أحد رجال عبد الجبار وتطلب منه سرقة إيصالات الأمانة التي لدى عبد الجبار والخاصة بأهل النجع.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 25

تخبر سكينة زوجة عبد الجبار «جمال سليمان» بما قاله «مسعود» أحمد عيد، ليبدوا عليه علمه بالأمر مسبقاً، ويخبرها أن تربيتها هي السبب وتلقي عليه اللوم ويهددا بالقتل إذا تحدثت هي أو مسعود في هذا الأمر مجددا.

تجتمع نادرة بعبيدة وبعض شباب النجع سراً لمساعدتها في حربها على عبد الجبار، وتجلس سكينة مع مسعود وهي معتقدة أن «عين» أصابت منزلها.