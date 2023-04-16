مسلسل حرب الحلقة 5.. أحمد السقا يصل إلى بيانات محمد فراج

تنجح مروة (سارة الشامي) ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 5 في الحصول على بيانات الرائد عمر الإمام (محمد فراج) وإعطائها للشيخ عثمان (أحمد السقا)، الذي يرغب في التخلص منه.

وعلى الجانب الأخر، يبحث الرائد عمر مع الظابط شريف (أحمد سعيد عبد الغني) ضمن أحداث" href=" "> مسلسل حرب الحلقة 5 في القضية، ويخبره أنه نجح في تجميع أجزاء من الورقة الممزقة التي حصل عليها لمعرفة الأهداف المحتمل للتنظيم الإرهابي.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 5

ينفعل الشيخ عثمان على مروة بعد ما تخبره بذهابها إلى والدتها للحصول على الذهب الخاص بها، ولكنه يخبرها أنه لا يصدقها، وتؤكدله أنها حصلت على الذهب من أجل شراء سلاح من أجل الحصول على ثأر فؤاد الذي قتل، ويقرر ان يتزوجها بعد انقضاء شهور عدتها.