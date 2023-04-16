خالد منتصر عن مسلسل تحت الوصاية: عبقرية في الأداء وإبداع انتزع آهات المعجبين

علق الدكتور خالد منتصر على مسلسل تحت الوصاية من بطولة النجمة منى زكي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «هذه اللقطات.. تلك المشاهد.. ذلك الإبداع.. انتزع آهات الإعجاب.. ولوّن المآقي بملح الدمع.. دقات القلب تسارعت واتسعت الأحداق.. وقلنا في نفس واحد.. مصر ولادة.. تلك العبقرية في الأداء.. وهذا الإيقاع اللاهث.. يلخص سر نجاح وجاذبية تحت الوصاية، قبلة على جبينكم جميعا».

وتابع منتصر قائلا: «اتفرجوا على اللقطات تاني وتالت في ظل هذا الشجن والحزن والنبل الإنساني تكمن نواة تفاؤل بأن من صنع هذا الفن تحت تلك الظروف القاسية قادر على تجاوز أي محنة.. شكراً للفن المصري الحقيقي وكتيبة الابداع من أحفاد من رسموا فجر الضمير وملامح الحضارة».