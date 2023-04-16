مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10.. حما منى زكي يحرض ابنها على ترك دراسته

أحداث الفلاش باك تكشف العديد من الأسرار بمرور كل يوم عن حياة منى زكي «حنان»، التي استعادت اليوم، في أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10، تحريض جميل برسوم «عطية» حماها، لطفلها «ياسين» على ترك دراسته وعدم استكمال التعليم، والاكتفاء بتعلم مهنة الحدادة والعمل معه في ورشته كصبي من صبيته، وهو ما تسبب في انفعال الأم.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10

وتبين من أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10، أنّ «حنان» اكتشفت الأمر، بعدما ذهبت في أحد الأيام لاصطحاب «ياسين» من مدرسته إلى المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي، لتفاجأ بأنه لم يأتِ في هذا اليوم للمدرسة.

وسرعان ما اتجهت «حنان» للورشة الخاصة بحماها، لتجد طفلها يعمل إلى جانبه في مهنة الحدادة، فتثور في وجه حماها على ما فعله بابنها، وتعنف طفلها الذي ترك مدرسته من أجل العمل في ورشة جده.

وتدرك «حنان» أن حماها دبر هذا الأمر، لرغبته في تقليل نفقات دراسة حفيده كونه الوصي على أمواله بعد وفاة ابنه.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي مشوق، حول أرملة تعاني من قانون الوصاية بسبب تولي حماها هذا الحكم على أموال أبنائها، وتحكمه بكل ما يخص نفقاتهم الشخصية، لتقرر الأرملة اصطحاب أولادها وترك مدينتها والانتقال لأخرى حتى تبعد تمامًا عن حماها وتبدأ في البحث عما يوفر الرزق لها ولأولادها.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية كل من، منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، خالد كمال، نهى عابدين، مها نصار.