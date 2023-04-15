مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24.. ابن إيهاب فهمي يفضح جماعة الإخوان الإرهابية

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24، أحداثا مفاجئة ومثيرة، لا سيما فيما يتعلق بتطور العلاقة بين إيهاب فهمي وابنه «حذيفة» المحبوس في اتهامه بالانتماء إلى إحدى الجماعات الإرهابية.

أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24

وفوجئ إيهاب فهمي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24، بالتغير الذي طرأ على ابنه من الناحية الفكرية والفلسفية، إذ وبخ جماعة الإخوان، وقال إنهم أصحاب أفكار مشوهة وفارغة، ويقصون على أعضائهم حكايات فارغة بهدف تمرير مصالحهم وأغراضهم، ليصاب إيهاب فهمي بحالة من الصدمة والذهول.

واستكمل ابن إيهاب فهمي حديثه خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24، بأن العناصر الإخوانية الموجودة معه في الحبس اعتدت عليه بالضرب المبرح فور دخوله السجن، حيث جرى تكفيره وإعلان خيانته للجماعة، فيما وجه اللوم والعتاب لوالده: «الجماعة عملت لي إيه من ساعة ما دخلت السجن.. سابوني قاعد لوحدي لا حول ولا قوة».

ولا يزال إيهاب فهمي مصدوما من حديث ابنه، إذ تبرأ منه خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24، قائلاً: «ابني حذيفة مات من النهاردة خلاص.. أنت بقيت كافر»، فيما حاول ابنه إقناعه بقوله: «أنا مش عاوز أنتمي لأي حد.. أنا عاوز أبقى مسلم وخلاص».

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم روبي، وأحمد رزق، وأحمد بدير، وبسمة، وإدوارد، وسميحة أيوب، ودينا، ووفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.