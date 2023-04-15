مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24.. رد فعل غريب من أحمد بدير تجاه بسمة

مشهد مؤثر جاء في بداية أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24، حيث لا زالت أصداء جريمة قتل سامر ضرغام لزميلته سلمى داخل قرية تل شبورة قائمة حتى الآن، خاصةً أن شقيقته بسمة «كابر» شهدت ضده في المحكمة، في موقف صادم لأسرتها ولجميع الأهالي.

أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24

وانفعل إدوارد خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24، على كابر، معتبرا أنها خانت العائلة لشهادتها ضد شقيقها، حيث حاول طردها خارج المنزل والعودة إلى أهل زوجها، فيما طالبه والده أحمد بدير «ضرغام دهيشة» بالتوقف عن توبيخ شقيقته.

ودخلت بسمة في حالة انهيار شديدة بعد انفعال شقيقها عليها، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24، فيما تحاول تبرير موقفها وأن زوجها محمود حافظ وراء إقناعها بشهادة الحق، وبشكل مفاجئ طالب أحمد بدير من ابنه بأن تكف عن البكاء، حيث قال لها: بنت ضرغام دهيشة متعيطش ولا توطي رأسها.. بنت ضرغام تؤمر وتوجه وترفع رأسها لفوق، حيث أكد لها أنه ليس غاضباً منها.

مسلسل حضرة العمدة يعرض يوميا عبر شبكة تليفزيون الحياة طوال شهر رمضان في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، عقب انتهاء صلاة التراويح التي تنقلها القناة على الهواء مباشرة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد بدير، وبسمة وإدوارد، كل من روبي، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.