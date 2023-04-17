رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس: بداية موسم صيد «الرجيلة» والرزق يوم بيوم

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، إن موسم صيد «الرجيلة»، بدأ في بحيرة البرلس، عقب انتهاء النوات العاصفة في فصل الشتاء، والخريف.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن صيد «الرجيلة»، بالشباك البلاستيك دون مركب للصيد داخل المسطح المائي لبحيرة البرلس، عن طريق إلقاء شباكهم في الماء، ثم الغطس ليعكروا صفو الماء ليهرب السمك إلى الشباك، ليقوموا بصيدها عقب ذلك، وهي مهنة تعد من أقدم مهن الصيد، ويعمل بها نحو 10 الأف صياد من أبناء البرلس.

رزق يوم بيوم صيد الرجيلة

أوضح رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن صيد «الرجيلة»، رزق يوم بيوم، لكنهم يرزقون من الأسماك بالخير الوفير، الذي يعود على أسرهم بالفرح والسعادة.

مهنة منذ 200 عام

ولفت إلى أن مهنة صيد «الرجيلة»، متعارف عليها منذ أكثر من 200 عام في سواحل البرلس، وتتوارث من الآباء للأبناء على مر الزمان، مشيرا إلى أن أشهر الأسماك التي يقومون بصيدها هي، البوري، والقراميط، والبلطي، والشبار.