ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10.. منى زكي تستأجر المطعم

تضمن ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10، أحداثًا عديدة مشوقة جاء بها الطابع الدرامي المؤثر، إذ بدأت بنجاح منى زكي «حنان» في استئجار مطعم السمك من السيدة المسنة التي قابلتها في المجلس الحسبي، وكذلك نجاحها في صيد كميات كبيرة من السمك لأول مرة من أجل تقديمها كوجبات في المطعم الخاص بها.

ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10

وتتابع الأحداث في ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10، في شكل درامي، فبعد تحقيقها تلك الخطوة الأولى في نجاحها، سرعان ما ذهبت «حنان» إلى منزلها للاحتفال بالأمر مع طفليها لكنها تفاجئت بعدم وجود ابنها الأكبر «ياسين» في المنزل، لتخرج إلى الشوارع بصحبة جارها أحمد خالد صالح «الأستاذ زكريا» من أجل البحث عن طفلها.

وسرعان ما عثرت «حنان» على طفلها، إذ وجدته يلعب الكرة في الشارع رفقة مجموعة من الصبية، وهو ما جعلها تنفعل عليه بشدة، لتركه المنزل دون علمها وكذلك اصطحابه لشقيقته الرضيعة معه وتركها جانبًا على الرصيف وهو ما عرض حياتها للخطر.

ومع شدة انفعالها، مزقت منى زكي «حنان»، كرة القدم الخاصة بطفلها، وهو ما تسبب في حزنه بشدة، وسرعان ما هرب منها لتبحث عنه من جديد، لكنها تفاجئت بسفره من دمياط إلى الإسكندرية بمفرده، ودون تفكير خرجت وراءه للإلحاق به رفقة جارها «زكريا».

منى زكي تستعيد طفلها مرة أخرى

وفي أثناء سفره من دمياط والعودة إلى الإسكندرية، اتصل الطفل «ياسين» بعمه دياب «صالح» وأخبره بأنه سيعود للعيش معه ولا يرغب في البقاء مع والدته، لكن «حنان» نجحت في الوصول إلى طفلها في الوقت المناسب، وبمساعدة شقيقتها وزوجها نجحت في استعادة طفلها مرة أخرى، واعتذرت له عما بدر منها.