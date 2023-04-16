‎رؤية هلال شوال.. «الإفتاء» تستطلعه خلال أيام لتحديد موعد الفطر 2023

يتطلع الشعب المصري إلى ‎رؤية هلال شوال، والمقرر أن تستطلعه دار الإفتاء المصرية يوم الخميس المقبل؛ لمعرفة موعد عيد الفطر المبارك 2023 ونهاية شهر رمضان الكريم، وما إذا كان سيكون 29 يومًا أم 30 يومًا.

‎رؤية هلال شوال

‎رؤية هلال شوال، من الأمور التي ينتظرها المصريون كل عام، وتشغل بال الكثيرين؛ لتحديد موعد عيد الفطر المبارك.

موعد ‎رؤية هلال شوال

ويشكل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لجنة يوم الخميس المقبل، بهدف ‎رؤية هلال شوال، ومن خلاله تحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وذلك بتنسيق كامل مع دار الإفتاء المصرية، التي بدورها تشكل لجنة لمعرفة موعد عيد الفطر المبارك.

كيف يتم رؤية ‎هلال شوال

ومن المنتظر إعلان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، بعد تحقق رؤية هلال شهر شوال من عدمه، وذلك عقب صلاة المغرب يوم الخميس المقبل الموافق 29 من شهر رمضان لعام 1444 هجرية، 20 أبريل للعام الحالي، سواء الجمعة أو السبت.

ومن المتوقع، أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة المقبلة، بحيث يكون شهر رمضان الكريم، 29 يوما فقط، والخميس هو المتمم لشهر رمضان، ولكن يتحدد ذلك رسميا بعد رؤية الهلال، وإعلان دار الإفتاء المصرية والبحوث الفلكية، ولكن هل تكون المفاجأة بأن يصبح الجمعة هو المتمم للشهر والسبت أول أيام عيد الفطر، هذا ما تحمله الأيام المقبلة بين طياتها.