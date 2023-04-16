أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بورسعيد هي 9 ساحات بالإضافة إلى تخصيص 150 مسجدا تابعا لوزارة الأوقاف في مختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد وذلك في إطار استعدادات بورسعيد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

رفع كفاءة محيط المساجد

وتابع أنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع كفاءة محيط المساجد وساحات الصلاة والاهتمام بتحقيق أعلى مستوى من النظافة لتناسب المواطنين خلال الاحتفال بالعيد.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بورسعيد

وصرح الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بورسعيد التي تم تخصيصها تتضمن: «ساحة المعمورة بحي الشرق و المسجد الكبير بمدينة بور فؤاد والرزاق بحي الزهور وساحة نادي الشبان المسلمين والسيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان والتوحيد بمنطقة 6 أكتوبر بحي المناخ والحرمين بمنطقة التصنيع، ومسجد الحسين بالمنطقة السابعة، و ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي».

وأكد تجهيز المساجد الكبري وساحات الصلاة لاستقبال المصلين في عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بورسعيد مشيرا إلى أن صلاة العيد تبدأ في تمام الساعة 5:43 صباحا، وعددها 8 مساجد كبرى تحيط بها ساحات الصلاة بمحافظة بورسعيد، إذ إنّ مديرية الأوقاف هي الجهة الوحيدة المنوط بها تجهيز المساجد، للصلاة في إطار ولايتها الشرعية القانونية على المساجد.

وأوضح «عواد» أنه سيتم السماح بفتح المساجد والساحات قبل الصلاة موعد الصلاة بنصف ساعة، وذلك لاستقبال المصلين وأسرهم، لأداء الصلاة وسط أجواء الفرحة بالعيد