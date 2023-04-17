9 معلومات عن انضمام العاملين بجامعة أسيوط للتأمين الصحي

زفت جامعة أسيوط، بشرى سارة للعاملين بالجامعة، بعد الموافقة على ضمهم للتأمين الطبي الشامل التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دون تحمل أي موظف أعباء مالية نظير الخدمة المقدمة، وتقدم الخدمة لـ24242 عاملا بحسب الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط.

فيما يلي أبرز معلومات عن الخدمات المقدمة من التأمين الصحي:

- تتكفل جامعة أسيوط، بسداد الاشتراكات دون أي خصم إضافي من مرتبات العاملين، من صندوق تحسين أحوال العاملين دون أي خصم إضافي من مرتبات العاملين بالجامعة.

- تغطية كل التخصصات الطبية اللازمة للعاملين مع كبرى المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، ومعامل الأشعة، ومعامل التحاليل المختلفة، والأطباء المتميزين، والصيدليات على مستوى الجمهورية.

- إجمالي العاملين المستفيدين من هذه الخدمة 24242 موظفا.

- يتحمل العضو فقط 20% من الأدوية للأمراض العادية والمزمنة.

ـ خدمة التحاليل، والأشعة الطبية، والعلاج الطبيعي، مغطاة بالمراكز المتخصصة فقط.

ـ خدمة الأسنان، والنظارات الطبية غير مغطاة.

- على العضو عند إجراء أي خدمة، تقديم الكارنيه الخاص به، مع إرفاق صورة الرقم القومي.

- للعضو التمتع بهذه الخدمة على مستوى الجمهورية، وله حرية التعامل والتعرف على كل التفاصيل والاستفسار عن طريق التواصل بالخط الساخن، والموقع الإلكتروني الموجود على ظهر الكارنيه الخاص به.

- تقدم الخدمة العلاجية من خلال مستشفى أسيوط الجامعي، وغيرها الموضحة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.