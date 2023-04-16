أعلنت مديرية أوقاف أسيوط، عدد ساحات عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط، فضلا عن الاستعدادات التي اتخذتها المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال النظافة وعقد اجتماعات مع المسئولين لاستقبال العيد.

عدد ساحات عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط

وحول عدد ساحات عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط، أوضحت المديرية أن اقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، اما الساحات فتم تخصيص 10 ساحات بمركز ومدينة الغنايم وجاري حصر وإعلان باقي الساحات بالتنسيق مع المحافظة خلال الايام المقبلة .

أشهر ساحات العيد بمحافظة أسيوط

وتضمنت أشهر ساحات عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط، ساحة مسجد ناصر ومسجد البقلي والهلالي والكبير والمجاهدين وخشبة بمدينة أسيوط، وساحة الفرغل ومراكز الشباب بمدينة أبوتيج وابوالعباس والدوير الكبير وساحات مراكز الشباب بمركز صدفا، و10 ساحات بمركز الغنايم جنوبي المحافظة هي ساحة الهدايا بمنطقة الغنايم قبلي وساحة مدرسة ابوبكر الصديق بقرية العزايزة وساحة النقيب بقرية المشايعة وساحة مسجد الفردوس بمدينة الغنايم وساحة مسجد السمانين بمنطقة الغنايم شرق وساحة الصوفية بمنطقة الغنايم غرب وساحة مركز شباب حي بحري ديرالجنادلة وساحة مركز شباب الغنايم وساحة مركز شباب قرية ديرالجنادلة وساحة مركز شباب حب بحري بمنطقة الغنايم بحري.