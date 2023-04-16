محافظ أسيوط يزور الكنيسة الكاثوليكية ومطرانية الأقباط الأرثوذوكس

استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، زياراته لكنائس وإيبارشيات المحافظة لليوم الثاني على التوالي لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث زار مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة أسيوط والكنيسة الإنجيلية الثانية وإيبارشيات الأقباط الكاثوليك ثم مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بأبنوب.

أعضاء مجلس النواب رفقة المحافظ

رافق المحافظ خلال الجولة العقيد سامح كمال بقطاع الأمن الوطني وفضيلة الشيخ الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، النائب المهندس ياسر عمر وكيل جنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب أحمد حسين جودة والنائب مصطفى بدران والنائبة صفاء عيادة والنائبة نشوى رائف والنائبة مريم القمص أعضاء مجلس النواب ومحمد فهمي صالح عضو مجلس الشيوخ، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي ورجال الصحافة والإعلام.

تهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة

بدأ محافظ أسيوط جولته بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بشارع النميس بحي شرق حيث كان في استقباله نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها وجمع كبير من الإخوة المسيحيين والمسلمين من أبناء مدينة أسيوط حيث حرص المحافظ على تقديم التهنئة لقيادات وشعب الكنيسة.

عمق العلاقة الأخوية

وأشار الأنبا يوأنس الى عمق وقوة العلاقات بين محافظ أسيوط وقيادات الكنيسة وحرصه الدائم على زيارة الكنيسة وتقديم التهاني في كل المناسبات بمشاركة رجال الدين الإسلامي والقيادات التنفيذية ،موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط وكافة المهنئين بالعيد.

الكنيسة الإنجيلية الثانية

ثم توجه المحافظ ومرافقوه لزيارة الكنيسة الإنجيلية الثانية، مقدماً التهنئة للقس رفيق ثابت راعي الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد حيث تجمع العديد من الإخوة الأقباط وشاركهم المحافظ فرحتهم بالعيد ملتقطًا معهم الصور التذكارية.

وأكد القس رفيق ثابت – خلال كلمته - على وحدة الشعب المصرى تحت قيادة راعى التنمية فى البلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيدًا بالانجازات التي تحققت في عهد الرئيس من تنمية حقيقية للصعيد فى كافة القطاعات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً رسالة شكر لمحافظ أسيوط وكافة القيادات التنفيذية والدينية على تهنئتهم بالعيد ومشاركتهم احتفالاتهم.

من جانبه عبر الأنبا دانيال لطفي عن سعادته بمشاركة محافظ أسيوط والقيادات لهم في العيد وحرصهم على المشاركة والتواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين ، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام خاصة أن هذه الفترة بها أعياد كثيرة لإخواننا المسلمين والمسيحيين.

واختتم المحافظ جولته بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بأبنوب لتقديم التهنئة للأنبا بيسنتي مطران ايبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ،ولقيادات وشعب الكنيسة بمناسبة العيد.وأوضح الانبا بيسنتي أن زيارة المحافظ والقيادات للكنيسة اليوم لتقديم التهنئة بالعيد هو نتاج علاقات محبة وسلام تجمعنا في بلدنا الغالى مصر ،موجهاً الشكر لكافة الحضور لتهنئتهم بالعيد.

وأكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف على روح المودة والترابط بين عنصري الأمة لافتًا إلى أن مصر ستظل نسيج واحد باتحاد كافة طوائف الشعب ومن خلال هذه الروح والمحبة المستمرة بين أبناء هذا الشعب.

حياة كريمة غيرت الواقع

وأوضح محافظ أسيوط – خلال زيارته للكنائس اليوم – ان علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ، حيث يتواكب عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان الكريم وعيد أسيوط القومي وعيد تحرير سيناء وقرب حلول عيد الفطر المبارك فالكل يحتفل وهذا هو عظمة المصريين الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد ،داعيا الجميع للتكاتف ودعم مسيرة التنمية فى البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمشاركة المجتمعية في مجالات التنمية ودعم المشروعات والمبادرات التنموية التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة التى شهدت تطورا كبيراً مشيرا إلى مبادرة «حياة كريمة» التي غيرت واقع حياة للمواطنين للافضل ووفرت حياة كريمة لهم لافتًا إلى اهتمامه بتنمية الصعيد من خلال المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجري تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وشرطة وقيادة.