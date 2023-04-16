تجهيز 22 موقعا وهنجرا لاستقبال محصول القمح الجديد بكفر الشيخ

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، أنه تم تجهيز 22 موقعا وهنجرا على مستوى نطاق المحافظة، لاستقبال موسم توريد القمح الجديد في كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه تم تحديد 4 صوامع أخرى لاستقبال محصول هذا العام من القمح بالإقليم.

التنسيق مع ثلاث جهات لاستقبال توريد القمح

وأوضح «عماد» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ موسم تسويق القمح لعام 2023 بكفر الشيخ، سوف يتم التنسيق مع ثلاث جهات، وهي البنك المصري الزراعي، وقطاع المطاحن، وشركة الصوامع، وسط توفير كافة السبل لاستقبال موسم القمح من قبل المزارعين دون عناء.

استقبال 214 ألف فدان قمح

وأشار أيضًا إلى أنّ المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا العام في كفر الشيخ، بلغت 214 ألف فدان، لافتًا إلى أنّ الأسبوع الجاري سيشهد تحديد موعد بدء استقبال محصول القمح والتعليمات المصاحبة له، من جموع المزارعين، وسيكشف البنك الزراعي موعد توريد القمح، حين الإعلان عن ذلك من قبل اللجنة العليا لتسويق القمح.