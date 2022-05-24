ارتفاع معدلات توريد القمح في شون وصوامع كفر الشيخ لـ193 ألف طن

ارتفعت معدلات توريد القمح في شون وصوامع كفر الشيخ لـ193092 ألف طن و715 كيلوجرامًا، منذ بدء موسم التوريد في أبريل الماضي وحتى اليوم الثلاثاء.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالى يتم من خلال 23 موقعا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

فتح موقعين جديدين لاستلام القمح

اضاف الهابط في بيان له، أنه جرى فتح موقعين جديد للاستلام خلال الأسبوع الحالي وسط متابعة من جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لعمليات استلام القمح في الشون والصوامع والمواقع على مدار الساعة.

وأوضح أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبدالغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.

انتظام صرف مستحقات المزراعين عقب توريد القمح

وشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، وهي 48 ساعة.

يشار إلى أن هناك لجانا مُشكلة تضم في عضويتها مسؤولين عن التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، وذلك لاستلام القمح وفرزه وتخزينه في الشون، إذ يقوم مسؤولوها بأخذ عينة من كل أجولة القمح وتكوين ما يُسمى بـ«العينة المتجانسة»، وعمل عينة موحدة لتحديد درجة نقاوة القمح، وبالتالي تحديد سعر حوافز الأردب.