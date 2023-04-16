تحذيرات من أمطار غزيرة تؤدي لسيول تضرب مناطق مختلفة في السعودية غدا

حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية ومناطق خيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد، مشيرا إلى أن الرياح ستكون سطحية وسيسقط البرد وتجري السيول بشدة مع شبه انعدام الرؤية.

بيان رسمي على تويتر للهيئة

وأوضح المركز الوطني للأرصاد بحسب صحيفة «المواطن» السعودي، أن الحالة تبدأ من فجر الاثنين على أن تستمر حتى العاشرة مساء من نفس اليوم، وتوقع المركز من قبل هطول الأمطار على بعض المناطق في المملكة حتى الثالثة عصرا بحسب بيان صادر على حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر.

أمطار شديدة على مناطق مختلفة في السعودية

بدوره، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية، من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء في مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.