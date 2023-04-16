ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج، تشغل الآلاف من المواطنين والأهالي خاصة أنه تفصلنا عن عيد الفطر أيام قليلة، حيث يهتم الكثيرون بالذهاب لأداء الصلاة في الساحات.

استعدت مديرية أوقاف سوهاج، لصلاة عيد الفطر المبارك 2023، وتعقيم المساجد ويسأل المواطنون في سوهاج عن مساجد وأماكن صلاة العيد في مدن الغردقة وسفاجا وغارب والقصير ومرسى علم وشلاتين تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج

ويسأل المواطنون عن أشهر ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج، من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا.

وجاءت أشهر ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج كالتالي:

- ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في ميدان العارف بالله.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 أمام مسجد الزهراء.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بجوار ميدان الثقافة.

كما جاء موعد صلاة العيد سيكون بعد شروق الشمس بثلث ساعة، وستقام الصلاة عقب الانتهاء من تكبيرات العيد في تمام الساعة 05:49 صباحا، وأعلنت مديرية أوقاف سوهاج استعداد المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المصلين في موعد صلاة العيد.

أوضح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك 2023 في المحافظة قد تم رفعها للدرجة القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وتم إلغاء إجازات رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والأطباء، ومضاعفة أعدادهم في أقسام الطوارئ، كما تم التأكد من توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات خلال إجازات الأعياد.

كما وجه محافظ الإقليم رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال التجميل والنظافة بمحيط الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد، ورفع كفاءة المتنزهات والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة والمتواصلة لنظافة الميادين والشوارع.