«الأوقاف» توضح حقيقة إلغاء ساحات العيد

أعلن الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى، ولا صحة على الإطلاق لإلغاء ساحات العيد.

حقيقة إلغاء ساحات العيد

وأكد رئيس القطاع الديني بالأوقاف، في بيان قبل قليل، أنه تم تفويض مديري المديريات بالإعداد الكامل لصلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية، ونرجو تحري الدقة فيما ينشر عن ذلك.

صكوك أضاحي

وقال الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف أسوان، إن المرحلة الأولى من مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بدأت بنقل رؤوس أضاحي الأوقاف من الأبقار السودانية إلى مجزر جنوب الوادي بمدينة توشكى بمحافظة أسوان تمهيدًا واستعدادًا لبدء مرحلة ذبح الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى في الأوقات الشرعية للذبح.

ومن جانبه، صرح الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، بأن المرحلة الأولى من مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بدأت بتفقد رؤوس أضاحي الأوقاف من الأبقار البلدية بمدينة الصالحية بمحافظة الإسماعيلية تمهيدًا واستعدادًا لبدء مرحلة ذبح الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى بمجزر البساتين بالقاهرة في الأوقات الشرعية للذبح.