أهالي القليوبية يؤدون صلاة العيد في ساحات المساجد «صور»

شهدت مساجد القليوبية إقبالا من قبل المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك؛ إذ امتلئت جميعها، ما جعلهم يلجأون إلى ساحات المساجد لأداء الصلاة.

وأدى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، صلاة عيد الفطر، في مسجد ناصر ببنها.

كما أدى أهالي القليوبية صلاة عيد الفطر المبارك، ملتزمين بالاجراءات الاحترازية؛ إذ راعى المصلون ارتداء الكمامات والتباعد، والمصلى الشخصي.

وأعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات التي جرى تكوينها من أول شهر رمضان وحتى الرابع عشر من مايو، الجمعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه جرى تجهيز 2200 مسجد على مستوى المحافظة لصلاة العيد، وتخصيص إمام وعمال لكل مسجد، للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.

وأكد «أبو السعود»، أنه جرى التشديد على عدم السماح بدخول الأطفال، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل مصلى، مع ضرورة اصطحاب المصلى الشخصي أيضا، من باب الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع، في ظل ارتفاع نسبة الإصابة اليومية هذه الفترة، مشددا على استمرار عملية النظافة والتعقيم بجميع المساجد استعدادا لاستقبال المصلين يوم العيد.