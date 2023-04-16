تجهيز وحدتين صحيتين بمصيف بلطيم استعدادا لاستقبال شم النسيم

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تجهيز وحدتي النرجس والأمل الصحيتين بمصيف بلطيم، استعدادًا لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

توفير جميع المستلزمات الطبية والعلاجية والطوارئ

وذكرت المديرية، في بيان لها، أنه تم توفير جميع المستلزمات الطبية والعلاجية والطوارئ بوحدتي النرجس والأمل الصحيتين بمصيف بلطيم، فضلا عن توفير الكوادر البشرية من الأطباء والتمريض والعاملين، وذلك لتقديم خدمة مميزة لائقة لرواد مصيف بلطيم خلال شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها تابعت آليات العمل، وتجهيز الوحدات الصحية، وتوفير الكوادر البشرية، والعمل على قدم وساق من أجل استقبال رواد مصيف بلطيم.

يأتي ذلك، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفي إطار الاستعدادات لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

شواطئ بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أن مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز، بطول 11 كم على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كم في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين مواطن خلال موسم الصيف.