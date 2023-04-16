«صحة كفر الشيخ» تهيب بالمواطنين توخي الحذر عند تناول الأسماك المملحة

أهابت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بالمواطنين توخى الحذر عند شراء وتناول الأسماك المملحة من فسيخ أو رنجة أو غيرها وخاصةً الأطفال وكبار السن والحوامل ومرضى القلب والسكر والضغط، وضرورة شراؤها من مكان موثوق فيه.

تفعيل بروتوكول التعامل مع حالات تسمم الفسيخ بمستشفيات كفر الشيخ

وناشدت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية، في بيان، المواطنين عند ظهور أي من الأعراض الآتية: «زغللة، اتساع بحدقة العين، جفاف بالحلق، تنميل وضعف فى العضلات، شلل رخو هابط على الجانبين، فشل تنفسي»، عقب تناول الأسماك المملحة ضرورة التوجه إلي المستشفي فوراً، مشيرةً إلى أنه تم تفعيل بروتوكول التعامل مع حالات تسمم الفسيخ على استقبال جميع الحالات بمستشفيات كفر الشيخ.

وأوضحت غرفة العمليات، إن المستشفيات التى يتواجد بها المصل المضاد لتسمم الفسيخ المعروف باسم «ريفير» هي مستشفيات «كفر الشيخ العام، ودسوق العام، وبرج البرلس المركزي»، لافتةً إلى أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات وزارة الصحة والسكان للحفاظ علي حياة المواطنيين والمُقيمين في محافظة كفر الشيخ.

ما هي سموم «البتيلويزم» التى توجد بالفسيخ؟

وبحسب مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، فإن سموم «البتيلويزم» التي توجد بالفسيخ قادرة على إحداث وفاة فى أقل من عشر ساعات، وتموت هذه السموم بدرجة الحرارة 100 لمدة 10 دقائق، والبكتيريا المسببة تتأثر بدرجة الحامضية العالية.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وفي إطار الاستعدادات للاحتفال بشم النسيم وعيد الفطر المبارك.