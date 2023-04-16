إصابة شاب في حادث سير ببورسعيد

أصيب شاب في الثلاثين من عمره مساء اليوم، بعد أنّ صدمته سيارة مسرعة أمام مسجد مريم، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة لإسعافه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد وصول شاب يدعى عمرو محمد نصر، 26 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه نزيف بالمخ، عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد، ويجري تقديم الإسعافات الأولية له.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أنّ سيارة مسرعة صدمت الشاب في أثناء عبوره الشارع أمام مسجد مريم بحي المناخ.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.