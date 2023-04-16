سوق الكانتو الحقلة 25.. أمير كرارة يعترض على معاملة صالح لعمه

تضمنت أحداث الحلقة 25 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، تعلم راوية «مي عز الدين» من فاطمة أن رشاد «فتحي عبد الوهاب» يسعى للحصول على لقب بك، وأن فتحه محلات جديدة وتبرعه للخير جزء من صفقة حصوله على اللقب.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25

وفي مشهد آخر، يخبر صالح «أحمد صلاح حسني»، طه القماش «أمير كرارة» بأنه رفع دعوى خرف ضد عمه شحاتة، فيما يعترض أمير كرارة خوفا من الفضيحة ويطالبه بالتنازل عن القضية.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة، ويعرض يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.