يترقب جمهور مسلسل الكوميدي الكبير أوي الجزء السابع للفنان أحمد مكي، موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، إذ من المنتظر عرض الحلقة 26 بعد مواجهة الكبير ويؤدي دوره الفنان أحمد مكي، لألد أعدائه «حوفني الديب» ويجسد دوره الفنان كمال أبو رية، بعد أن جاء خطبة عمة الكبير وتؤدي دورها سماء إبراهيم.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

ويأتي عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، وتكون إعادة المسلسل على نفس القناة الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في 2:00 مساء.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 7

وشهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، محاولات الكبير أوي إيقاف زواج عمته «الكبيرة فحت» من المجرم «حوفني الديب»، ويفكر مع مربوحة وتجسد دورها رحمة أحمد، في طريقة لتعطيل هذه الزيجة، وتقترح مربوحة وضع السم له في الطعام ليرفض الكبير، ولكنه يأمر الغفر بوضع عبوات ناسفة حول الدوار في أثناء تواجد «حوفني» داخله.