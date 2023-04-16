تامر مجدي: انهرت من البكاء بعد وفاة سهير المرشدي في ضرب نار

حصد الفنان الشاب تامر مجدى إشادات الجمهور والنقاد عن دوره فى مسلسل «ضرب نار»، المعروض حالياً فى السباق الرمضانى، والذى يحظى بنسب مشاهدة مرتفعة داخل مصر وخارجها، حيث يجسد «تامر» شخصية «عبيد أبوشديد»، شقيق «جابر»، الذى يجسد دوره النجم أحمد العوضى.

من جانبه، أعرب تامر مجدى عن سعادته البالغة جرَّاء مشاركته فى مسلسل «ضرب نار»، إذ إنه تحمس للشخصية كونها مختلفة ومركبة ولم يجسد مثلها فى سابق أعماله، مضيفاً: «الفنان أحمد العوضى هو من رشحنى لهذه الشخصية بالاتفاق مع المخرج والجهة المنتجة، حيث جاء هذا الترشيح متسقاً مع رغبتى فى تجسيد دور صعيدى على الشاشة، ولذلك لم أتردد فى قبول تجسيد هذه الشخصية بمجرد عرضها علىَّ».

واقعة حرق أرضي كانت من أصعب مشاهدي

وكشف تامر مجدى عن طريقة تحضيراته للشخصية ورسمه لملامحها قائلاً: أجريت بحثاً عبر محرك البحث «جوجل»، وشاهدت شخصيات مشابهة لها، كما استعنت بعدد من أصدقائى الصعايدة الذين تعرفت منهم على الكثير من حياة أهل الصعيد وطباعهم وسماتهم الشخصية.

وبشأن استعداداته لتعلُّم اللهجة الصعيدية، رد قائلاً: أحمد العوضى استعان بمصحح اللهجة حسن القناوى، الذى يُعد من أصول صعيدية، وذلك لضبط نطق الكلمات بشكل صحيح ومنضبط، وكان يعقد مع الأبطال جلسات عمل يومية، كما أنهم كانوا يعيدون المشاهد إذا أخطأ أحدهم فى اللهجة، والحقيقة أنه لا بد من توجيه الشكر للأستاذ حسن القناوى على مجهوده معنا طيلة فترة التصوير.

وعن كواليس مشهد وفاة والدته، التى جسدت دورها الفنانة القديرة سهير المرشدى بحسب الأحداث، قال تامر مجدى: «هذا المشهد تحديداً تم تصويره «وان شوت»، لأن هناك مشاهد لا بد من تصويرها مرة واحدة، وعن نفسى توحدت مع الشخصية وتعاملت مع الأستاذة سهير كأنها أمى فى الحقيقة كى يصل إحساسى للمشاهدين بشكل صادق وحقيقى، وأذكر أننى وقت مشاهدتى لهذا المشهد مع والدى ووالدتى انهرت من البكاء لدرجة أنهما قاما بتهدئتى حينها».

تامر مجدي: بعد انتهائنا من تصوير المشهد قمت بتقبيل رأسها

وتابع: «بعد انتهائنا من تصوير المشهد قمت بتقبيل رأسها، فشجعتنى ودعمتنى وأشادت بموهبتى، وكنا طوال الوقت معاً علشان نعيش الحالة صح، وأعتقد أن هذه الحالة انعكست بالتبعية على المشهد الذى كان صادقاً بشدة من وجهة نظرى».

وبخصوص مشهد جنازة الأم، بحسب الأحداث، أكد تامر مجدى أنه كان صعباً ومؤثراً، فقال: «المشهد كان مؤثراً للغاية وبالأخص على الفنان أحمد العوضى وعلىَّ، لأنها كانت بمثابة والدتنا، علماً بأننا لم نحضر للمشهد واستعننا بمشاعرنا حينها، وأحمد الله على خروج هذا المشهد بالشكل الذى نال إعجاب الجمهور، ولاقى تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعى».

وكشف تامر مجدى عن دخوله فى نوبة بكاء شديد حينما قرأ مشهد وفاة سهير المرشدى على الورق، وذلك من فرط حرفية الكاتب ناصر عبدالرحمن فى كتابته بشكل مؤثر وجميل، متابعاً: «أما أصعب مشاهدى فكان مشهد حرق الأرض، لأننى كانت متأثراً به بشكل كبير، بالإضافة لمشهد جمعنى بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، كان «ماستر سين» وكنت مركزة إننا نطلع المشهد ده بشكل احترافى دون أى غلطة، والحمد لله أنه خرج على هذا النحو».

وأشاد تامر مجدى بالمخرج مصطفى فكرى، الذى وصفه بالمتمكن من أدواته الإخراجية، كما أنه يضفى حالة من البهجة والسعادة داخل اللوكيشن.

مسلسل «ضرب نار» من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الإتربى، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدى، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكرى.