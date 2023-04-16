بعدما شهدت الحلقات الماضية الكثير من الأحداث الشيقة، تزامنا مع عرض المسلسل في شهر رمضان المبارك، يتساءل الجمهور عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON في 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ملخص مسلسل ضرب نار الحلقة 24

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 24، أحداثا مثيرة؛ إذ عرف جابر الكوماندا أن أنور الزيات سوف ينتقم منه فقرر أن يسبقه وهجم عليه، كما شهدت الحلقة وفاة شقيق مهرة «ياسمين عبدالعزيز»، لتتوجه على الفور إلى المكان الذي وجدوا فيه جثمانه، ولم تصدق عينيها فور رؤيتها لجثمانه في الأرض، وانغمست في البكاء.